Coincés pendant au moins 3h dans une navette de l’aéroport

Des voyageurs sont restés coincés pendant au moins trois heures dans une navette de l’aéroport qui les amenait vers le centre-ville de Montréal mardi soir.

C’est que l’autobus dans lequel ils avaient pris place est resté coincé dans la neige sur l’autoroute 520.

«Comme il y avait plus de trois heures d’attente pour un taxi et que les services Téo Taxi et Uber ne fonctionnaient pas bien, l’aéroport nous a offert gratuitement, vers 21h, de prendre une navette jusqu’à la station de métro Lionel-Groulx», a expliqué une passagère, Marie-Christine Tremblay, à tvanouvelles.ca.

«Mais dans la sortie vers la 13 Sud, l’autobus s’est enlisé et a glissé contre une clôture.»

@MaxLandryTVA va falloir sortir par les fenêtres parce que le chauffeur est accote sur la clôture du CN #TempeteQc pic.twitter.com/4eFjOEmZ9K — Marie-Christine (@mctremblayyy) 15 mars 2017

Vers 23h30, le véhicule était toujours dans la même situation avec des dizaines de passagers à l’intérieur.

«Il n’y a aucune communication avec le chauffeur. Il nous a simplement demandé d’appeler le 911 qui ne peut rien faire pour nous», a déploré Mme Tremblay.

«Nous sommes tous dans le fond de l’autobus pour faire du "poids" et essayer de faire bouger le véhicule. Les enfants se sont endormis et tout le monde a juste hâte d’être à la maison.»

Selon Mme Tremblay, de nombreux voyageurs s’inquiétaient de pouvoir atteindre la station Lionel-Groulx avant l’heure de fermeture du métro.

Toujours pris sur l'autoroute, enlisé dans un autobus, aucun secours ne vient, enfants, personnes âgées #TempeteQc #Montreal @DenisCoderre — Marie-Christine (@mctremblayyy) 15 mars 2017

D’autres appréhendaient de devoir sortir par les fenêtres de l’autobus, car le véhicule est trop proche de la clôture pour permettre une évacuation normale.

«On attend de voir si quelqu’un va venir nous chercher... Dire que si j’avais attendu trois heures pour le taxi je serais sûrement chez moi», ironisait Marie-Christine Tremblay.

2h30 plus tard toujours pris, toujours pas de secours et maintenant la porte arrière ne ferme plus #onvageler #TempeteQc pic.twitter.com/zdqSiWcPye — Marie-Christine (@mctremblayyy) 15 mars 2017

Par ailleurs, des centaines d'automobilistes sont restés coincés sur plusieurs autoroutes montréalaises pendant de longues heures mardi soir.