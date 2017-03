Couche-Tard rate la cible et le titre baisse

Le géant du dépanneur Couche-Tard a raté la cible en dévoilant mardi un bénéfice nettement inférieur aux attentes des analystes.

À la Bourse de Toronto, le titre boursier de Couche-Tard était en baisse de 5 % mardi matin, à 58,78 $ (-3,02 $).

Pour le trimestre terminé le 29 janvier, Couche-Tard a enregistré un bénéfice ajusté de 303 millions $ US ou 53 cents US par action comparativement à 301 millions $ US ou 53 cents US par action à la même période l’an dernier.

Plusieurs analystes s’attendaient à mieux de Couche-Tard au dernier trimestre. Le consensus s’élevait à 66 cents US par action.

Les ventes de marchandise par magasin comparable ont notamment baissé de 0,9 % au Canada alors que la progression a été plus faible que ce qui était prévu aux États-Unis et en Europe.

«Malgré les turbulences observées dans l’ensemble du secteur du commerce de détail au cours du trimestre, nous continuons d'observer des résultats positifs», a indiqué le président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch.