Déménagement de résidents de CHSLD vers des chambres individuelles

À Sept-Îles sur la Côte-Nord, l'époque où des patients de la résidence Urgel-Pelletier devaient partager leur chambre avec un ou même trois autres résidents est révolue.

Depuis dimanche, on procède au grand déménagement dans les 35 chambres de la nouvelle unité du centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) construit au coût de 27 millions de dollars.

Ça fourmille dans les couloirs comme dans les chambres de la nouvelle unité du CHSLD de Sept-Îles. «C’est le branle-bas de combat. On déménage les effets personnels de notre maman. En même temps, on essaie de passer un peu de temps avec elle pour que l’adaptation se passe en douceur», a dit en souriant Diane Bhérer, la fille de l’une des résidentes.

Les employés et des membres des familles s'affairent à remplir les tiroirs et installer le plus confortablement possible les résidents. «C’est ben plus agréable. Le lit est confortable, et des choses se sont améliorées», a affirmé Gaston Dupont, le conjoint d’une résidente.

Cette nouvelle aile élimine complètement les chambres à 2 ou à 4 qui étaient situées à l'hôpital. «Comment peut-on partager une chambre avec 3 autres personnes et se sentir chez soi? Ça fait plusieurs années que c'était comme ça. Aujourd'hui, ils vont avoir leur chambre privée à eux», a expliqué Anick Bellavance, responsable du programme de soutien à l’autonomie du CISSS de la Côte-Nord.

«Ce que ça nous permet de faire, c’est de regrouper les clientèles semblables. Des gens qui ont des troubles cognitifs importants, qui font de l'errance, on les a regroupés ensemble. Pas pour en faire un ghetto, mais pour qu'ils vivent dans un milieu calme où ils ne sont plus dérangés par d'autres résidents qui apprécient moins leur présence», a mentionné le travailleur social Robert Côté.

La nouvelle unité comporte notamment un condo destinée aux familles qui accompagnent un proche en fin de vie.

Le déménagement dans la nouvelle unité va changer la vie des résidents et améliorer l'environnement de travail des employés, comme l’explique la chef d’équipe des infirmières Patricia Maillet : «Juste le fait qu’ils aient leur chambre à eux autres tout seul, ils vont avoir de l’intimité. Ils vont avoir une meilleure qualité de vie. Nous autres aussi, notre environnement, ce sera mieux.»

Angéline Guimond, qui a accompagné son conjoint lors du déménagement, tient des propos qu'on entend très peu souvent au sujet de patients des CHSLD: «on peut les considérer comme en vacances à partir d’aujourd’hui. Ils sont dans un hôtel».