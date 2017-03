Deux morts dans l'incendie d'un dépôt de feux d'artifice

Deux hommes ont été tués et deux autres personnes blessées mardi dans le nord d'Israël lors de l'incendie d'un entrepôt de feux d'artifice, selon un nouveau bilan établi par les services de secours.

Les pompiers ont dû combattre «un feu très important, avec des explosions et des départs d'engins pyrotechniques» dans un dépôt de Porat, localité côtière proche de Netanya au nord de Tel-Aviv, a dit un porte-parole. Les résidents alentour ont été évacués, a-t-il dit.

Les secours ont indiqué avoir extrait le corps de deux hommes des décombres.

Un homme de 50 ans souffrant de brûlures a été évacué vers un hôpital dans un état grave, ont indiqué les secours. Une autre personne a été moins gravement blessée par des éclats, a ajouté la porte-parole.

Les secours avaient fait état dans un premier temps de sept blessés.

Une explosion sur le plus grand marché de feux d'artifice du Mexique, à Tultepec, avait fait plus de 40 morts et 70 blessés le 20 décembre.