Épileptique, Maélie est privée de services essentiels

Les élèves à besoins particuliers, qui ont des handicaps, des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage subissent les conséquences des compressions budgétaires avec lesquelles doivent composer les commissions scolaires.

La petite Maélie Cyr-Cloutier, de Saint-Hyacinthe, est un exemple criant du manque de ressources auquel sont confrontés les parents et les écoles. Maélie, 6 ans, est atteinte d’épilepsie, mais également de TDA sans hyperactivité. La petite adore l’école, mais a malheureusement des difficultés d’apprentissage.

«On ne sait pas si c’est lié à son épilepsie, en raison des crises qu’elle a fait. Ça aurait pu causer des lésions dans son cerveau», a expliqué sa mère, Stéphanie Cyr, en entrevue avec Mario Dumont.

L’enfant a dû reprendre sa maternelle en raison des troubles qui l’affectent.

Ses parents, qui se doutaient qu’elle avait un problème de développement depuis l’âge de 3 ans, ont fait plusieurs évaluations et dépistages dans le système public. Le CLSC leur a toutefois dit d’attendre à l’âge scolaire afin d’établir un diagnostic grâce à l’école.

Dès l’entrée à la maternelle, ses parents ont averti l’école qu’il fallait faire une évaluation.

Tout juste avant d’entrer en maternelle, à la fin du mois d’août, la petite a fait sa première crise d’épilepsie, puis une autre en décembre.

Le neuropédiatre qui a évalué l’enfant a demandé une évaluation en potentiel intellectuel aux autorités scolaires, évaluation qui n’est jamais venue.

À la fin de sa première année scolaire, on a annoncé aux parents que Maélie recommencerait sa maternelle. Les parents en accord avec cette décision, en raison des problèmes d’apprentissage, se font promettre qu’elle serait l’une des premières à être évaluée en septembre 2016.

Le discours n’était plus le même à la rentrée. «On me dit finalement qu’il y a eu des coupures, que ce n’est plus une psychologue qui est attitrée à l’école, mais à la commission scolaire, et que ce sera finalement une psychoéducatrice.»

La mère à bout de ressources contacte sa députée, Chantal Soucy qui l’aide dans ses démarches.

Finalement, en octobre 2016, après des mois d’attente, les autorités scolaires lui disent que sa fille ne peut être évaluée en potentiel intellectuel parce qu’elle est épileptique.

Elle doit être prise en charge par le milieu hospitalier ou au privé, mais le cas de Maélie ne serait pas assez lourd pour être pris en charge par le milieu hospitalier.

Les parents ont dû débourser 1400$ jusqu’à présent pour obtenir cette évaluation au privé.

Pour avoir droit aux services de spécialistes permettant de l’aider à l’école, un neuropédiatre doit faire des recommandations.

La maman de Maélie a réussi à voir un neuropsychologue dans Lanaudière, alors qu’elle vit à Saint-Hyacinthe, et a finalement obtenu des recommandations le 16 décembre 2016, après de nombreuses démarches.

Le neuropsychologue recommande pour Maélie des suivis en orthophonie et en ergothérapie.

Maélie n’a toutefois jamais obtenu les services auxquels elle a droit. «Son cas n’est pas jugé assez sévère pour y avoir droit», ajoute sa mère.

«Les services de soutien sont des services essentiels, ils en ont besoin. Si on veut leur assurer un bel avenir et qu’ils ne deviennent pas des décrocheurs, il faut revoir les investissements», clame la maman de Maélie.