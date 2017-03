Faire une sieste aiderait la mémoire et le raisonnement

Faire une sieste d’une heure en après-midi améliorait nettement la mémoire et le raisonnement, affirment les auteurs d’une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society.

Les gens qui ne font pas de sieste après le dîner ont les capacités mentales d’une personne qui serait cinq ans plus vieille.

Les chercheurs ont étudié les habitudes sommeil de près de 3000 Chinois âgés de plus de 65 ans, rapporte le New York Post.

Près de 60 % des gens interrogés pour l’étude faisaient des siestes dont la durée variait entre 30 et 90 minutes. La moyenne des siestes étant de 63 minutes.

Les participants ont été soumis à plusieurs tests afin d’évaluer leur état mental.

Ils ont répondu à de simples questions concernant la date, le temps de l’année, et ont dû décortiquer des problèmes mathématiques simples.

Ils ont également été appelés à mémoriser des mots et des images de modèles géométriques.

Les patients qui faisaient de longues siestes ont mieux performé aux tests de raisonnement que ceux qui ne s’étaient pas reposés.

Les sujets qui avaient dormi 60 minutes avaient mieux performé que ceux qui avaient dormi moins et plus longtemps.

Les gens qui n’ont pas dormi, qui ont fait de courtes siestes, ou de trop longues siestes, ont vu leurs capacités mentales être de 4 à 6 fois moins bonnes que ceux qui avaient dormi 60 minutes.

Faire un petit dodo en après-midi pourrait également permettre d’avoir une meilleure nuit de sommeil.

Les participants qui avaient fait une sieste plus courte en après-midi avaient tendance à avoir un sommeil plus court la nuit venue.