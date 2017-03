HBC veut acquérir le détaillant de luxe Neiman Marcus

La Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) a entamé des démarches pour se porter acquéreur de la chaîne américaine Neiman Marcus, a rapporté mardi le quotidien «The Wall Street Journal».

Citant des sources, le journal indique que HBC tenterait de trouver un accord pour le contrôle de l'entreprise sans toutefois devoir assumer sa dette.

Saks Fifth Avenue et Lord & Taylor, ainsi que la bannière européenne Galeria Kaufhof font déjà partie du portefeuille de HBC.

Basé à Dallas, au Texas, le détaillant américain haut de gamme, Neiman Marcus, est la propriété de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) et de la firme Ares Management.

Tout comme plusieurs autres détaillants, la chaîne américaine du luxe fait face à la concurrence extrême qui sévit dans le secteur de la distribution, en plus du fait que de plus en plus de clients se tournent vers le commerce en ligne.

Mardi, l’entreprise a déclaré une perte 117,1 millions $ US au second trimestre, comparativement à un bénéfice net de 7,9 millions $ US, en 2016. Les ventes de l’entreprise ont également reculé de 6,7 % durant la même période.

Dans un communiqué, Neiman Marcus a souligné qu’elle a entrepris «un processus d'exploration et d'évaluation des options, qui peuvent comprendre la vente de la société ou d'autres actifs, ou d'autres alternatives lui permettant d’optimiser sa structure de capital».

«L'établissement du calendrier pour l’achèvement du processus d'évaluation n'a pas été fixé et la société ne fera pas des commentaires supplémentaires à moins que et jusqu'à ce qu'une transaction spécifique soit approuvée par son conseil d'administration», peut-on lire également.

Connue au Canada pour sa bannière La Baie, la Compagnie de la Baie d’Hudson est la plus ancienne compagnie en Amérique du Nord. Incorporée en 1670, elle a été achetée en 2008 par NRDC Equity Partners, une firme de capital privé américaine.

Neiman Marcus a été acquis en 2013 pour 6 milliards $ US par le gestionnaire de placements Ares Management et l’OIRPC.