La marque Tim Hortons «détruite» par les coupes budgétaires

La marque Tim Hortons est «en train de se faire détruire», a affirmé une association de franchisés dans une lettre obtenue par le «Globe and Mail».

Selon un regroupement de propriétaires de succursales de la célèbre marque, les coupures imposées par 3G Capital dans le personnel administratif, le matériel et les produits utilisés par la chaîne altèrent durablement l'image de l'entreprise et nuisent à la bonne santé économique de la chaîne.

Les franchisés donnent en guise d’exemple des directives pour économiser qui s’avèrent plus coûteuses qu’autre chose pour les propriétaires, comme l’utilisation de cafetières au verre plus mince qui brisent plus facilement. L’utilisation de produits de moins bonne qualité est aussi déplorée.

Ces importants changements «ont ébranlé le système, menacent la marque et affectent la capacité des franchisés à opérer des restaurants viables financièrement», a écrit John Sotos, un avocat qui représente l’association de franchisés, dans la lettre adressée aux dirigeants de Tim Hortons et de Restaurant Brand International.

3G Capital est un fonds d’investissement privé brésilien qui est le principal actionnaire de Restaurant Brand International, notamment propriétaire de Tim Hortons et de Burger King. Les deux chaînes de restauration rapide avaient fusionné à la fin de 2014.