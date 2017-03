Le complexe sportif glaces et piscines ira de l’avant

Après sept ans d'efforts et de démarches, Rimouski aura son complexe sportif glaces et piscines.

Il sera payé à parts égales par la Ville, Québec et Ottawa qui y mettront chacun 12,8 millions de dollars.

Le complexe sera construit sur un terrain fourni par l'Université du Québec à Rimouski à l'angle de la 2e rue Est et de l'avenue Belzile. Il comprendra 2 glaces, une piscine semi-olympique et un bassin récréatif. La construction du nouveau complexe débutera cet été et devrait être inaugurée à l'automne 2018.

«Il y avait un besoin incontournable. On en est très fiers, et on espère qu’on pourra ouvrir le tout pour Noël 2018», a affirmé lundi le maire de Rimouski Marc Parent.

«Au-delà de l’argent, c’est un projet de société pour Rimouski. C’est un projet important qui va permettre à Rimouski sur le plan de son vécu sportif et social d’aller plus loin», a dit lundi le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour.

«Je pense qu’on fait une pierre, deux coups. Les deux institutions vont grandir autant au niveau municipal qu’au niveau universitaire. Je pense que c’est très bon pour Rimouski, pour l’université et pour la région», s’est réjoui l’ancien maire de Rimouski et sénateur Éric Forest. Rappelons qu’il se désolait de ne pas avoir pu mener ce projet à terme avant la fin de son mandat.

Rénovation du stade de Mont-Joli

Autre important projet d'infrastructures municipales qui se confirme : celui de la rénovation du stade du centenaire de Mont-Joli, au coût de 8 millions de dollars payé encore dans le cadre d'un partenariat fédéral, provincial et municipalité.

Un nouveau système d'éclairage, de nouvelles baies vitrées et des vestiaires complètement rénovés sont prévus.

La nouvelle n’a pas manqué de faire sourire la mairesse Danielle Doyer: «on est enthousiastes, on est contents. Ce sont de bonnes nouvelles aujourd’hui pour la ville de Mont-Joli.»