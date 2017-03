Le fils de William Deslauriers est né!

L’ex-académicien a publié lundi une photo de son premier enfant dans les bras de sa mère, Annabelle Mercier-Fillion, sur Instagram.

La famille de William Deslauriers s’est agrandie depuis ses fiançailles en 2013. L’ex-académicien de 26 ans et sa conjointe des onze dernières années ont accueilli leur premier fils, Auguste. «Beau gros bébé de 8 lb, a-t-il écrit, précisant que la mère se «porte à merveille».

Je vous présente Auguste. Beau gros bébé de 8lbs. Maman, @nana_zebre se porte à merveille. Le plus bel accord de ma vie. "Cause now baby, we are 3" 🎵 Une publication partagée par William Deslauriers (@willdeslauriers) le 13 Mars 2017 à 14h59 PDT

«Le plus bel accord de ma vie, poursuit l’auteur de «Recommencer tout à zéro», cause now baby, we are 3 (parce que maintenant, bébé, nous sommes trois)».En septembre dernier, il avait fait l’annonce de la grande nouvelle en publiant une photo de l’échographie.