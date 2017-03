Le MTQ condamné en appel à payer 1,6 million $

Le ministère des Transports du Québec a été condamné en cour d'appel à payer un peu plus de 1,6 million $ à la compagnie Talon Sebeq de Longueuil pour des travaux sur l’autoroute 70 et la route 170 situés entre Chicoutimi et Saint-Bruno.

«C'est un soulagement pour nous, a affirmé le président de Talon Sebeq Claude Blais, au téléphone. C'est une cause qui a été difficile sur le plan financier, parce qu'on a dû supporter des travaux que le ministère n'avait pas payés.»

En 2008, l'entreprise de Longueuil avait obtenu un contrat de réfection pour des tronçons de l'autoroute 70 à Saguenay, et de la route 170, à la hauteur de Larouche. Elle était l'une des rares à utiliser un procédé appelé ECF, moins coûteux, mais dont la durée de vie est de trois à cinq ans.

Dès les deux premières années, la dégradation rapide de la chaussée oblige des travaux correctifs. Le MTQ refusait de payer, et depuis 2011, Talon Sebeq lui réclamait 1,6 million $.

Après avoir perdu une première fois en Cour supérieure, le ministère est à nouveau débouté en Cour d'appel. Les trois juges relèvent que les techniciens du ministère connaissaient les risques liés à la technique utilisée, tellement qu'ils avaient même invité la direction régionale à faire un suivi de performance une fois le pavage complété.

Or, non seulement le ministère n'a pas parlé de ces risques à Talon Sebeq, mais en plus, le contrat ne comportait aucune garantie quant à la durabilité.

«Si tu veux une garantie, tu dois l'inclure dans le contrat», a souligné l'entrepreneur.

Talon Sebeq avait démontré une première fois devant le tribunal que la détérioration avait pu être accélérée par les pneus à crampons, quatre fois plus répandus au Saguenay Lac-Saint-Jean que l'autre région où le même produit avait été appliqué.

«On a fait les démarches nous-mêmes, a dit Claude Blais. On voulait vraiment savoir pourquoi ça se dégradait aussi rapidement.»

Le ministère étudie le jugement avant de déterminer s'il le commentera.