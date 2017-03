L'ère du constat amiable électronique

Une nouvelle application mobile pourrait bien vous faciliter la vie en cas d'accident. Grâce elle, remplir le constat amiable devient plus simple que jamais.

«On voulait moderniser cette application-là qui, quand même, existe depuis près de 40 ans sur format papier. Alors, on en a profité pour tirer parti, je dirais, de l'engouement de plus en plus important. Les téléphones intelligents et les tablettes sont omniprésents», explique Michel Laredoute, directeur général adjoint chez GAA.

L'application se trouve facilement en cherchant constat dans Google play ou l'App store. Il faudra ensuite 10 minutes pour enregistrer vos informations personnelles.

Pour accélérer le processus, on a même ajouté un lecteur qui lit les codes à barres des permis de conduire dernière génération. Quand arrive un accident, il restera à remplir les autres pages le décrivant et les dommages.

L'application envoie le rapport par courriel, mais vous pouvez également le faire parvenir à votre compagnie d'assurance puisque 70% d'entre elles acceptent déjà l'application.

Il se distribue au Québec entre 650 000 et 700 000 constats papier. Le regroupement va atteindre ses objectifs si 5% des Québécois remplissent leurs constats avec leur appareil mobile dans quelques mois.