Neuf choses à savoir sur le changement de pneus

Dès le 15 mars, les automobilistes peuvent réinstaller leurs pneus d’été sur leur véhicule et de nombreux mythes circulent encore à ce sujet.

En voici quelques-uns, déboulonnés par Philippe St-Pierre, directeur des affaires publiques chez CAA-Québec.

Écoutez ci-dessus l'entrevue de M. St-Pierre au Québec Matin

1. À partir de quel moment on doit faire le changement? Ce n’est pas une question de dates, c’est une question de température! Rappelons que du 15 décembre au 15 mars, c’est une obligation d’avoir des pneus d’hiver, une loi en vigueur depuis 2008. Les automobilistes qui ont installé sur leur véhicule des pneus à crampons peuvent les laisser du 15 octobre au 1er mai.

2. Avec les changements climatiques, il est moins évident de planifier quand le printemps arrivera bel et bien! Une mauvaise température peut survenir à tout moment et plus tard dans la saison, surtout en terrain montagneux.

3. Est-ce que mes pneus d’hiver vont fondre comme neige au soleil si je les garde plus longtemps? Plusieurs automobilistes le croient, mais c’est faux! De plus, les pneus modernes sont conçus pour résister à la chaleur et ainsi retarder la dégradation. Certains modèles de pneus sont dessinés pour évacuer la chaleur en roulant, donc éviter l’usure.

4. Attention à la glace noire! Le soleil fait fondre la neige le jour, et cette eau redevient de la glace dès que les températures redescendent, le soir et au petit matin. Il est donc très important d’avoir des pneus adaptés pour éviter les dérapages.

5. Le pneu quatre-saisons commence à perdre de son adhérence lorsque le mercure descend à 7 degrés Celsius. Plus la température baisse, plus ça empire. Imaginez à -10 °C!

6. Il n’y pas de mauvais pneus, que des pneus mal adaptés.

7. Attention lors de l’achat de pneus usagés! Il ne faut faire de compromis sur la sécurité, et porter une grande attention à la qualité. En raison d’une usure inégale, l’installation de pneus usagés pourrait entraîner des problèmes de vibration. Pour économiser, il pourrait être plus avantageux d’acheter des pneus neufs d’entrée de gamme que des pneus usagés.

8. Peut-on garder ses pneus d’hiver en été? Cette option est à proscrire. La distance de freinage est allongée et le véhicule pourrait perdre de la stabilité dans les courbes. L’évacuation de l’eau est moins bonne. Il n’y a aucun gain à faire.

9. Motocyclistes, soyez prudents! Même si vous pouvez circuler à nouveau, la chaussée peut être mouillée et surtout sale (sable, cailloux, etc.), ce qui peut être très dangereux. Et soyez aux aguets! Vous êtes moins visibles et les automobilistes ne sont plus habitués à partager la route avec vous.