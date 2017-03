Nouvelle chanson pour La Chicane

Le groupe La Chicane a lancé mardi matin une nouvelle chanson à saveur autobiographique intitulée La dernière chicane, a appris en primeur Le Journal.

À lire également: La Chicane de retour cet été

L'inspiration n'a pas mis de temps à revenir pour Boom Desjardins et sa bande: cette pièce a été mise en ligne à peine deux mois après avoir annoncé qu'ils se reformaient pour une tournée estivale,

Si on fait exception de la sortie d'un album éponyme enregistré par Matt Laurent, Christian Legault et Éric Lemieux en 2008, c'est la première fois depuis 2003 qu'un alignement de La Chicane comprenant Boom, Dany Bédar et la plupart des membres originaux du groupe abitibien fait paraître du matériel neuf.

Le Journal de Quebec

Le Journal de Montreal

Le Journal de Montreal

Le Journal de Montreal









Plus de détails sur le site du Journal.