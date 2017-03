Alors que TVA Nouvelles révélait hier que les services d’urgence n’ont pas été en mesure de localiser le président de Cora, Nicholas Tsouflidis, lors de son enlèvement la semaine passée, l’ex-sergent de la Sûreté du Québec (SQ) Jean-François Brochu n’hésite pas à qualifier la situation de véritable «cafouillage».

En entrevue à l’émission Le 9 heures avec Jean-François Guérin, M. Brochu a expliqué la difficulté à laquelle ont été confrontés les répartiteurs.

«On l’a échappé. Il y a eu du cafouillage. [...] Quand on fait le 911, on atterrit dans une centrale 911 et cette centrale a pour mission de rediriger l’appel vers les pompiers, les ambulanciers ou les policiers. Normalement, si vous appelez de votre domicile, les gens n’auront pas de misère à vous localiser. Les problèmes se produisent lorsqu’on appelle d’un cellulaire alors que la localisation est plus difficile.»

L’expert policier affirme cependant que les choses n’auraient certainement pas dû se passer de cette façon.

«La personne qui a reçu l’appel aurait dû immédiatement communiquer avec les policiers et leur donner les informations qui lui étaient données par monsieur pour qu’on tente de le localiser. On a plutôt demandé à monsieur d’épeler son nom, on a même été jusqu’à lui demander son adresse à son domicile», ajoute Jean-François Brochu, qui estime que la situation aurait pu tourner encore plus mal.

«On est chanceux dans ce cas-là. Chanceux oui et non parce qu’à la place de la victime, on aurait pu la localiser beaucoup plus rapidement et résoudre son enlèvement de façon beaucoup plus rapide», conclu l’ex-sergent de la SQ.

Mercredi dernier, M. Tsouflidis a été enlevé par au moins deux hommes à son domicile de Mirabel avant d’être mis dans un coffre de voiture. L’homme avait toutefois son cellulaire avec lui et a été en mesure de parler avec le 911 pendant près de 30 minutes sans qu’on soit capable de le localiser.

Le président de Cora a finalement été retrouvé toujours en vie le lendemain matin à Laval.