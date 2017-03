Plus de 10 millions de touristes l’an dernier à Montréal

La hausse du tourisme d’agrément et d’affaires a profité à Montréal qui a accueilli 10,2 millions de visiteurs l’an dernier, une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année précédente.

«Il y a un engouement international pour Montréal», a déclaré par communiqué Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, qui dévoilé ces chiffres, mardi.

«L'ajout de nouvelles liaisons aériennes directes, les activités de promotion sur le marché des congrès, l'excellence du produit montréalais et la conjoncture économique favorable sont autant de facteurs qui ont contribué au succès de l'année touristique 2016 », a-t-il ajouté.

À Montréal, les dépenses touristiques ont progressé de 5,8 % pour atteindre 3,3 milliards $ en 2016.

Bonne année pour le Québec

Les touristes d'outre-mer étaient beaucoup plus nombreux au Québec qu’en 2015 avec une hausse de 12,9 %. Les Allemands (14 %), les Français (10,4 %) et les Britanniques (8,4 %) ont davantage visité la province en 2016 qu’en 2015. Mais ce n’est rien comparé aux Chinois dont l’affluence a bondi de 104,7 % en un an.

Les arrivées en provenance des États-Unis ont également monté de 9,5 % en 2016.

Pour Tourisme Montréal, le Mexique est le marché qui offre les meilleures perspectives de croissance notamment en raison de l’annulation des visas obligatoires, d’un taux de change stable et de la vitalité économique.

«Les prévisions sont favorables pour 2017, année des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Nous prévoyons lancer d'autres campagnes promotionnelles originales en vue d'attirer davantage les touristes des marchés émergents comme la Chine et le Mexique », a mentionné Yves Lalumière.