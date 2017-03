Premières photos des renouvellements de vœux de Coeur de pirate

L'album photos de Cœur de pirate qui a dit oui une seconde fois à Alex Peyrat a été relayé lundi par le blogue spécialisé en cérémonies matrimoniales «Junebug Weddings».

When my work makes me realize images like this. So glad to have been published on @junebugweddings today !

On y apprend que le couple a échangé ses vœux il y a quelque temps au Studio Éloi, dans le Mile-End, au cours d’une cérémonie de style bohémien et minimaliste, qui n’a pas mis plus que trois mois à orchestrer grâce aux attentions d’Alisson de chez Raisonnable.

La «nouvelle mariée» n’avait donné qu’une seule directive: «les invités doivent sentir qu’ils entrent dans notre monde.»

Elle a uni de nouveau sa destinée à celle du père de sa fille Romy sur la chanson thème du septième épisode de «Star Wars» et devant la lentille de la photographe Bianca Des Jardins, dont on peut admirer une cinquantaine de clichés en ligne.

La danse avec le père de la mariée s''est ouverte sur «You Belong to Me» de Dean Martin.

This winter wedding was the most magical of them all. So glad to have been published on @junebugweddings today

Après un coming-out en tant que «queer» qui avait fait grand bruit en juin dernier, Béatrice Martin avait rompu avec Alex, un intermède qu’elle a alors partagé avec la chanteuse transgenre Laura Jane Grace du groupe punk rock Against Me! le temps d’un été.