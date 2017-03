Qualité de vie: les villes canadiennes au sommet d’un palmarès nord-américain

Quatre villes canadiennes, dont Montréal, sont au sommet des agglomérations nord-américaines du classement mondial annuel de la firme Mercer sur la qualité de vie publiée mardi.

Vancouver (5e rang), Toronto (16e rang), Ottawa (18e rang) et Montréal (23e rang) font bonne figure dans la 19e «Enquête mondiale sur la qualité de vie».

San Francisco est la première ville des États-Unis et arrive seulement au 29e rang.

«Notre classement de 2017 confirme une fois de plus que le Canada est un endroit où il fait très bon vivre et travailler, tant pour les résidents du pays que pour les employés expatriés», a affirmé Allison Griffiths, conseillère principale au sein du domaine Carrière de Mercer au Canada.

Pour la septième année de suite, Vancouver arrive dans le top 10 du classement à l’échelle mondiale. C’est Vienne qui occupe le premier rang, suivie de Zurich (2e rang), Auckland (3e rang) et Munich (4e rang).

Mercer estime que cette enquête mondiale sur la qualité de vie se veut l’une des plus exhaustives au monde. «Elle est menée chaque année afin d’aider les multinationales et d’autres entreprises à établir une rémunération équitable pour les employés qu’elles affectent à l’étranger», a indiqué la firme dans un communiqué.

Infrastructure

Outre la qualité de vie, les infrastructures des villes font également l’objet d’un palmarès différent. Et pour cause: «[Elle] tiennent une part importante quand vient le temps pour les multinationales de choisir où elles comptent s’établir et affecter des employés, à l’étranger», a expliqué la firme.

Pour le faire, Mercer se base sur la qualité de l’accès au transport, la fiabilité de l’alimentation électrique et l’approvisionnement en eau potable, entre autres.

En Amérique du Nord, Vancouver arrive de nouveau en tête, suivie par Atlanta et Montréal. Au niveau mondial, la métropole québécoise se trouve au 14e rang.

«Dans l’ensemble, les infrastructures des villes du Canada et des États-Unis sont de très bonne qualité, notamment pour ce qui est de l’interconnexion entre les aéroports et les réseaux d’autobus, de l’approvisionnement en eau potable et de la fiabilité de l’alimentation électrique», indique Mercer.

Dans le classement mondial, les pires villes sont Bagdad (230e rang) et Port-au-Prince (231e rang). En revanche, Singapour occupe le premier rang, suivie de Francfort et de Munich.