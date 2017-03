«Quand mon fils est entré aussi, j’ai su que c’était trop tard»

L’expert en politique sud-coréenne Robert Kelly s’est confié pour la première fois après que sa famille soit devenue célèbre sur le web grâce à une entrevue loufoque sur les ondes de la BBC.

«Si vous regardez la vidéo, vous allez voir que je me retiens pour ne pas rire», a dit le professeur Kelly, dans une entrevue avec le «Wall Street Journal».

Vendredi, en direct à la télévision, l’expert donnait une entrevue sérieuse, du bureau de son domicile, en Corée du Sud, sur la destitution de la présidente du pays, Park Geun-Hye, quand ses deux enfants sont entrés dans la pièce.

«J’ai entendu la petite partir, je ne voyais plus les enfants autour de moi, c’est alors que j’ai vu la porte ouverte. C’était le chaos», a indiqué Kim Jung-A , la femme de l’expert en politique sud-coréenne.

«Dès que ma fille a ouvert la porte, j’ai vu son image dans mon écran. Elle était vraiment heureuse à cause d’une fête à son école», a dit l’expert.

Robert Kelly a tenté de continuer son entrevue, malgré la présence de sa fille, quand son fils est lui aussi entré dans le bureau. «Quand mon fils est entré aussi, je savais que c’était trop tard», a dit le professeur de 44 ans.

Une «erreur minuscule» a transformé la famille du professeur en vedettes sur les réseaux sociaux. C’est que Robert Kelly avait oublié de verrouiller la porte de son bureau, comme il avait l’habitude de le faire lorsqu’il donnait des entrevues.

«Ça arrive tout le temps pour nous ce genre de situation là, mais jamais comme ça, en pleine entrevue», a précisé Kim Jung-A.

Le professeur Robert Kelly et sa femme sont disparus des réseaux sociaux après la diffusion de la vidéo, complètement submergés par les messages, courriels et alertes!

La vidéo de l’expert et de ses adorables enfants, Marion, 4 ans, et James, 9 mois, a été vue plus de 84 millions de fois sur la page Facebook de la BBC et l’histoire a été partagée partout sur la planète.