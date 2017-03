Sherbrooke en plein cœur de la tempête

Ce qui sera possiblement la plus importante tempête de l’hiver a commencé à s’abattre sur le Québec, mardi en mi-journée, et tout indique que l’Estrie sera la région la plus touchée par le blizzard.

La neige a débuté vers 11h et devait s’amplifier au cours de l’après-midi, en route vers une bordée qui pourrait laisser au total quelque 60 cm d’ici à demain matin. De fortes rafales devraient aussi compliquer le portrait.

La Ville de Sherbrooke a mis en place toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Le service de police municipal se dit également prêt à assurer la sécurité sur les différentes routes de son territoire.

«La période la plus critique pour nous au niveau des opérations de déneigement survient quand on est en pleine heure de pointe, explique Guylaine Boutin, directrice de la voirie à la Ville. Nos équipements ne peuvent pas avancer rapidement, alors on espère que la météo va nous aider et que ça va commencer un peu plus tard, après l’heure de pointe.»

Ce matin, les Commissions scolaires de l’Estrie ont fermé tous leurs établissements par mesure préventive.

Une question que certains se posent: pourquoi avoir décidé de garder les élèves à la maison, alors qu’il n’y avait aucune trace de neige en matinée?

Une partie de la réponse se trouve dans la situation géographique de la région et dans le fait que le gros de la tempête est prévu vers 16h, à l’heure de la sortie des classes.

On prévoit une quinzaine de centimètres cet après-midi et une vingtaine supplémentaire en soirée et au cours de la nuit prochaine.

Pour les amateurs de sports de glisse, toute cette neige fraîche devrait permettre de relancer la saison dans les différentes stations de ski de la région.