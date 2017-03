Un bambin revient à la vie après une noyade

***Voyez ci-dessus le reportage de KBOI (en anglais)***

Un bambin de seulement 22 mois est revenu à la vie à la suite d’une noyade dans l’étang derrière chez lui, à Baker City en Oklahoma.

Le petit Matty Cunningham est «mort» lundi dernier. Alors que toute la famille travaillait sur le terrain de la résidence familiale, l’enfant curieux a réussi à se glisser sous les fils barbelés qui entouraient l’étang, et il y est tombé, rapporte la chaîne KBOI.

Ce sont sa sœur Elsa et son frère Matt qui l’ont trouvé, flottant à la surface de l’eau.

























Le père, Matthew Cunningham, n’oubliera jamais ce qu’il a vu cette journée-là. «La scène était si poignante, je n’oublierai jamais, je voyais seulement un bébé bleu, mort», a raconté l’homme en entrevue.

Les parents ont immédiatement sauté dans l’eau pour secourir leur petit et amorcer les manœuvres de réanimation cardio-vasculaire. Pendant qu’ils s’exécutaient, les enfants de la famille très religieuse se sont mis à prier.

«J’étais en train de faire les compressions thoraciques, et mes enfants étaient à genoux, implorant Dieu de faire un miracle», a raconté la maman Elsa.

Le petit était en état d’hypothermie et n’avait plus de pouls lorsque les secours sont arrivés sur place. D’abord transporté à l’hôpital local, l’enfant a ensuite été transporté dans un centre de traumatologie pour des soins plus poussés.

Les médecins ont tout tenté pour le sauver.

Le «miracle» selon les dires des parents s’est produit deux jours plus tard.

L’enfant s’est réveillé, subitement, et s’est mis à parler. Le bambin était vivant, et n’avait pas de dommages permanents à la suite de sa noyade.