Un fabricant canadien de vibrateurs espionnait ses utilisateurs

Le fabricant canadien du vibrateur «We-Vibe» est parvenu à une entente de 5 millions $ en dommages et intérêts dans le cadre du règlement d’un recours collectif aux États-Unis. L'appareil pouvait récolter des «données intimes et sensibles» sur ses utilisateurs en temps réel.

L'application de la compagnie Standard Innovation permettait notamment aux utilisateurs d'échanger des messages textes et d'avoir une conversation via vidéo. Toutefois, outre ces fonctions, elle transmettrait des renseignements, comme la date, l'heure, la fréquence d'utilisation et l'adresse courriel des utilisateurs, à Standard Innovation.

Standard Innovation a accepté de détruire les informations personnelles recueillies auprès des utilisateurs, en plus de cesser de les recueillir.

Toutes les personnes aux États-Unis qui ont utilisé le vibrateur en mode hors ligne recevront 199 $ US. En revanche, ceux qui ont acheté l’appareil avant la première plainte - déposée en septembre 2016 - peuvent réclamer jusqu’à 10 000 $.

Denny Alexander, porte-parole de Standard Innovation, a déclaré à Global News que les données sur les clients n'ont pas été compromises. Depuis, l’entreprise d’Ottawa a toutefois modifié sa politique de confidentialité.

Une des deux plaignantes, identifiée par les initiales N.P., a acheté son vibromasseur en mai dernier et a téléchargé une application sur son téléphone intelligent qui permet de régler à distance les modes et fonctions de l'appareil.

Elle a utilisé le vibrateur à plusieurs reprises, mais soutient ne pas avoir été informée que chaque fois qu'elle ouvrait l'application l'entreprise récoltait des informations personnelles sur ses activités