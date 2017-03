Un premier candidat dans la course à la mairie

Le conseiller municipal Pierre Chassé a confirmé mardi qu'il se lance dans la course à la mairie de la Ville de Rimouski en vue de l'élection municipale de novembre 2017.

L'homme d'affaires, intervenant socio-économique et politicien de 53 ans entend travailler au développement de la ville et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Pierre Chassé dévoilera ses principaux enjeux sous le thème «Réussir Rimouski» au cours de sa campagne.

«De plus en plus, il faut penser globalement, mais agir localement. Il faut penser de plus en plus à redéfinir notre avenir ensemble pour [les années] 2030-2040», a expliqué M. Chassé.