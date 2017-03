Un rappel du blizzard de mars 2008?

Alors que le Québec attend au cours des prochaines heures sa pire tempête de neige de l’hiver, certains se souviennent encore d’un épisode semblable survenu en mars 2008 alors que plusieurs régions avaient reçu d’importantes quantités de neige.

La fin de semaine du 7-8-9 mars 2008, de 30 à 50 centimètres de neige s’étaient abattus sur le sud-ouest du Québec, alors que de 20 à 40 étaient tombés dans le bas du fleuve.

Revoyez, ci-haut, des images spectaculaires filmées par l'hélicoptère TVA Nouvelles en 2008

La tempête s’était amorcée le vendredi après-midi dans la région d’Ottawa et plus tard en soirée à Montréal. Au total, la capitale avait reçu 52 centimètres de neige contre 31 dans la région métropolitaine. Au Québec, c’est Trois-Rivières qui avait remporté la palme avec ses 48 centimètres reçus en trois jours.

«Cette tempête est perçue comme étant la plus sévère à survenir au cours de l’hiver 2007-2008 malgré d’autres tempêtes précédentes ayant, elles aussi, laissé plus de 30 cm de neige. Elle fut accompagnée de chutes de neige parfois fortes et de vents forts qui, ensemble, engendrèrent de la poudrerie et des visibilités réduites, causant des interruptions de service dans les transports aérien, ferroviaire et routier», a par la suite écrit Environnement Canada dans un rapport dans cet événement météorologique aux «allures exceptionnelles».

La tempête de 2008 avait d’ailleurs donné lieu à des images spectaculaires; les services d’urgence procédant à des sauvetages en motoneige sur les routes, des automobilistes ayant été forcés d’abandonner leur véhicule et les sorties de route se comptant par centaines.