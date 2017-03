Une récompense de 2000$ pour retrouver deux voleurs

Une récompense de 2000 $ est offerte à toute personne qui pourrait fournir de l’information qui permettrait l’arrestation de deux suspects ayant commis un vol qualifié dans un logement de Longueuil, à la fin janvier.

Le 29 janvier, les deux individus ont fait irruption dans l’immeuble situé sur la rue Goyette où se trouvaient deux résidents. Les deux voleurs se sont emparés de divers biens avant de prendre la fuite.

À ce jour, les malfaiteurs sont toujours au large et la police demande l’aide du public pour les retrouver.

Le premier suspect est un Blanc âgé dans la mi-vingtaine, mesurant environ 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pesant plus ou moins 68 kg (150 lb). Au moment du crime, il portait un manteau de cuir noir, des jeans bleus et des bottes brunes.

Le deuxième suspect est un Noir également âgé dans la mi-vingtaine. Il mesure approximativement 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse environ 66 kg (145 lb). Au moment des faits, il portait un manteau bleu, des lunettes noires, une tuque noire avec l’inscription blanche «Notorious Biggy Threads» et un pantalon de sport de marque Adidas.

Toute information susceptible de mener à leur arrestation peut être transmise à la ligne Échec au crime, au 1 800 711-1800.