Usine de Rio Tinto à Saguenay: rumeurs inquiétantes

Des rumeurs inquiètent actuellement à l'usine Grande-Baie de Rio Tinto à Saguenay. Plusieurs travailleurs se seraient fait dire qu'ils pourraient perdre d'importants revenus s'ils décident de se syndiquer.

La rumeur qui circule entre les murs de l’usine veut que si les employés emboîtent le pas, ils perdront 10 000 $ par année.

«Probablement que l'employeur laisse courir directement ou indirectement ces rumeurs-là dans le but de nuire à la démarche de syndicalisation», croit le président du syndicat des Métallos de l'usine d'Alma, Alexandre Fréchette.

Ce dernier tient d'ailleurs à apporter des nuances concernant les impacts de la syndicalisation. «Lorsqu'il y a un dépôt d'accréditation, il y a un maintien des conditions de travail actuelles, jusqu'à la prochaine négociation», a précisé M. Fréchette.

Devant cette situation, Rio Tinto répond que les rumeurs ne viennent pas de l'entreprise. «On va être clair à ce sujet-là: il n'y a aucune campagne de la sorte du côté de Grande-Baie, a affirmé la porte-parole de l'entreprise, Xuân-Lan Vu. Au contraire, on a toujours soutenu que la syndicalisation c'est un choix qui appartient aux employés et on les respecte en ce sens-là.»

Une lettre envoyée aux employés

L'entreprise a tout de même cru bon de faire un rappel à ses employés récemment.

Dans une lettre datée du 21 février, Rio Tinto indique qu'«aucune condition de travail n'est immuable et qu'elles sont toutes sujettes à être modifiées, même dans un environnement de travail syndiqué».

On peut également y lire: «vous pouvez aussi vous demander comment et en quoi vos conditions de travail seraient, de ce fait, maintenues, améliorées ou même supérieures par rapport à celles des usines syndiquées de Rio Tinto au Saguenay».

Selon la porte-parole de Rio Tinto, cette lettre n’a nullement comme objectif de faire peur aux employés qui seraient tentés de se syndiquer. «C'est une question d'informer de façon transparente nos employés concernant la réalité», a commenté Xuân-Lan Vu.

La question de la syndicalisation est sur toutes les lèvres à l’usine Grande-Baie depuis que des compressions de plus de 12 millions$ sur trois ans ont été annoncées aux travailleurs en janvier.