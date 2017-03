Coincés depuis 12 h dans un autobus de la STM

Coincés depuis une douzaine d’heures dans un autobus de la Société de transport de Montréal (STM) sur l'autoroute 13 en direction sud, des usagers se disent soulagés que leur calvaire prenne fin au cours des prochaines heures.

«Tout le monde a fait une sieste. Des gens nous ont donné de l’eau et de la nourriture. On fait avec. On vient à bout de s’arranger», dit un usager.

Ces clients pourraient patienter encore deux heures avant de quitter l’autoroute 13.

«On commence en avoir assez», dit-il en riant.

Selon la Sûreté du Québec, environ 300 véhicules sont coincés et certains le sont depuis 18 h, mardi soir. Plusieurs ont abandonné leur véhicule. Le travail des remorqueurs sera complexe pour retirer les nombreuses voitures et poids lourds.

Ce n’est pas seulement les automobilistes qui ont des difficultés à se déplacer puisqu’une centaine d’autobus de la STM ont été enlisés.

D’ailleurs, la Société de transport de Montréal mentionne qu’il y aura des retards sur les différents circuits.