Des Hells Angels plus raffinés reprennent le contrôle des affaires criminelles

Ayant appris des erreurs du passé, les Hells Angels font de nouveau sentir leur intimidante présence à travers le Québec. Rescapés de l’opération SharQc, ils seront «plus inventifs» que jamais pour tromper la vigilance des policiers.

C’est la mise en garde qu’adresse le député Guy Ouellette, qui a passé la moitié de ses 32 ans de carrière comme policier à traquer les dangereux motards au sein de la Sûreté du Québec.

«On a eu six ans de paix sociale, de 2009 à 2015, parce que la chaîne de commandement [des Hells] a été grandement affectée par les arrestations dans le projet SharQc. Maintenant, on va les voir de plus en plus et ça demandera aux forces policières une vigilance de tous les instants», a-t-il déclaré à notre Bureau d’enquête.





















































La tâche de ses ex-collègues risque d’être encore plus compliquée qu’avant, selon le député libéral de Chomedey.

Déjouer le système

«Les Hells ne voudront pas répéter les erreurs du passé qui ont mené aux nombreuses arrestations des opérations Printemps 2001 et SharQc, a-t-il avancé. Des gens sont là pour leur enseigner les lois. Il faut s’attendre à ce qu’ils soient plus inventifs pour confondre les policiers.»

Les motards ne font pas qu’enterrer leurs millions de dollars pour les mettre à l’abri du fisc et de la police, comme l’a dit le délateur Sylvain Boulanger.

«Ils engagent les plus grands professionnels de la finance pour les conseiller et déjouer le système», a observé l’ex- sergent Ouellette.

«La nouvelle génération [des Hells] était encore à l’école quand on a eu la guerre des motards, mais les plus vieux seront là pour la former. Ils travaillent main dans la main pour se raffiner. Les Hells d’aujourd’hui sont peut-être plus jeunes, mais ils sont aussi dangereux qu’avant», a dit celui qui fut reconnu à 130 reprises comme témoin expert dans des causes judiciaires impliquant des Hells.

Sortis de prison

Depuis un an et demi, la plupart des Hells sont sortis de prison et ils n’hésitent plus à porter en public leurs vestes ornées de la tête de mort ailée.

«Si jamais vous avez allez dans un bon restaurant avec votre femme et que vous voyez à la table d’à côté trois membres des Hells avec leurs couleurs, vous allez voir, vous n’aurez pas un très bon souper. Vous allez vous sentir insécures. Et c’est leur but», a dit M. Ouellette.

Ne pas s’endormir

L’histoire montre que les autorités — policières, judiciaires ou gouvernementales — devront «réajuster le tir pour faire face à la réapparition des Hells Angels sur la scène criminelle québécoise».

«Après la tuerie de Lennoxville en 1985, presque tous les motards de l’époque avaient été condamnés. Puis, le système s’était en quelque sorte endormi. Quand les Hells ont commencé à se diversifier et se refaire des forces un peu partout en province, le système n’était pas prêt. C’est pour ça aujourd’hui que je trouve important d’accorder cette entrevue parce qu’on pourrait appréhender le même scénario.»

Ce qu'il a dit

«Les Hells du Québec sont toujours considérés comme les meilleurs tueurs au monde.»

«Les “patches”, c’est un signe de puissance et d’intimidation. C’est très menaçant.»

«De mai à octobre, les Hells sont sur la route. Quand vous croisez leurs “patches”, c’est impressionnant. C’est le but de leur logo.»

«Partout où il y a de la business à faire, les Hells seront là. Ils aiment l’argent.»

«Ce n’est pas un groupe cool. C’est à cause d’eux qu’on a instauré la notion de gangstérisme dans le Code criminel.»

- Guy Ouellette, député et ancien expert de la SQ sur les bandes de motards criminalisés