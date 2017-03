«Il faut mieux se coordonner»- Philippe Couillard

Insatisfait, le premier ministre Philippe Couillard reconnaît que les autorités auraient pu «faire mieux» devant la tempête hivernale «exceptionnelle» qui a commencé à frapper le Québec, hier soir.

«Il faut faire mieux et mieux se coordonner», a reconnu, visiblement mécontent, le premier ministre, quelques minutes après que ses ministres aux Transports et à la Sécurité publique aient effectué une sortie sur la défensive.

En chambre, M. Couillard a plus tard reconnu que la situation «aurait dû commander une réponse exceptionnelle beaucoup plus précoce».

Devant la presse parlementaire, «mes premières pensées vont pour ceux qui sont restés pris dans leur auto», a indiqué d’entrée de jeu le premier ministre.

«Il me semble que parmi les leçons à tirer de cette histoire-là, il y a la question de la communication», a-t-il continué, en soulignant qu’au minimum, les automobilistes coincés sur les autoroutes auraient pu être rassurés davantage par les autorités, ne serait-ce qu’au téléphone.

«Si c’était moi dans l’auto encore, j’aimerais bien savoir que quelqu’un pense à moi, que quelqu’un s’occupe de moi», a dit M. Couillard.

Situation «exceptionnelle»

Mais «on ne peut pas transformer une tempête exceptionnelle en tempête ordinaire», a rappelé le premier ministre, pour qui cette tempête a de quoi rappeler «la tempête du siècle» vécue en 1971.

«On était, hier soir, puis encore ce matin, il y a des difficultés, devant une situation exceptionnelle», a déclaré un peu plus tôt le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, aux côtés de son collègue aux Transports, Laurent Lessard.

«On demande à tous ceux qui aujourd’hui, n’ont pas vraiment besoin de se déplacer, de rester à la maison», a indiqué à son tour le ministre Lessard.

Les deux ont assuré qu’un post mortem aura lieu afin d’évaluer ce qui pourrait être amélioré en pareille situation.

«Pire gestion de crise» dit Lisée

Au Salon bleu, le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a qualifié la réaction à la tempête de «pire gestion de crise» du gouvernement Couillard.

«C’est lui le premier ministre, il n’est pas là pour chigner, il est là pour gouverner», a pesté M. Lisée, en rappelant que cette tempête avait pourtant été annoncée longtemps à l’avance.

«Cette tempête-là n’a pris personne pas surprise, et aurait dû prendre personne par surprise», a dit en point de presse le chef péquiste, en pressant le ministère des Transports à rendre des comptes.

Malgré l’envergure de la tempête, M. Lisée considère qu’il s’agit d’une «situation relativement normale pour un pays nordique».

Les frais de remorquage à la charge de l’État

En point de presse à la sortie du conseil des ministres, en fin d'après-midi, le ministre des Transports, Laurent Lessard, a fait savoir que l’État remboursera les automobilistes qui se sont retrouvés avec une facture de plus de 200 $ pour récupérer leurs véhicules qui avaient été remorqués après avoir été coincés pendant plus de 12 heures sur l’autoroute 13.

C’est d’ailleurs ce que réclamaient les deux chefs d’opposition. «C’est un scandale», avait plus tôt dénoncé M. Lisée, en faisant valoir que ces automobilistes paient des taxes et des impôts justement pour être secourus en pareille situation.

«Si on était bien gouvernés, le premier ministre aurait déjà dit envoyez-nous vos factures, on va les rembourser», avait insisté le chef péquiste.

M. Legault estime pour sa part que ceux qui ont réclamé ces frais ont manqué de jugement. «Les gens, même s’ils avaient voulu se déplacer, n’étaient pas capables de se déplacer et puis après quatre heures, on ne se reste pas dans son véhicule, on trouve les moyens possibles pour s’en aller au chaud quelque part», a dit le chef caquiste.

Un «cafouillage» déplore la CAQ

M. Legault a qualifié de «cafouillage» ce qui s’est produit sur l’autoroute 13. «Je demande à Philippe Couillard de nous dire qui est responsable, qui va avoir des conséquences, qui va payer pour ce qui est arrivé sur l’autoroute 13», a-t-il martelé lors d’une mêlée de presse.

«Il devrait y avoir des conséquences, a déclaré le chef caquiste, par exemple de perdre sa job. Écoutez, à un moment donné, au Québec, il n’y a jamais personne qui n’est responsable de rien.»

À l’entrée du caucus caquiste, en début de journée, le député François Bonnardel est sorti de ses gonds en reprochant les autorités d’avoir géré la situation de façon «chaotique», devant une tempête pourtant annoncée depuis plus de 48 heures.

«Il y a certainement des gens qui méritent un coup de pied au derrière aujourd’hui», a pesté le leader parlementaire de la CAQ.

Le député de Granby n’en revient tout simplement pas que de nombreux automobilistes aient été coincés dans leurs véhicules pendant plus de douze heures sur l’autoroute 13, dans l’ouest de Montréal.

«En 1971, on aurait pu comprendre que les infrastructures qui étaient différentes pour déneiger nos autoroutes, a dit M. Bonnardel, mais non, en 2017 c’est inconcevable qu’on n’ait pas été capable de minimalement préparer cette tempête et de se dire : s’il y a des conditions qui se détériorent, vous allez supporter et aider ces gens.»

- Avec la collaboration de Pascal Dugas Bourdon, Agence QMI