Incursion sans précédent dans l’univers des Hells

Pendant leurs années de gloire, les Hells Angels régnaient en maîtres sur le marché de la drogue et éliminaient leurs ennemis à coup de meurtres sanglants.

Avant d’être presque anéantis par les opérations Printemps 2001 SharQc, en 2009, ils affichaient sans gêne leurs écussons et leurs couleurs, autant sur les parvis des églises que dans les bars de danseuses aux quatre coins du Québec. La plupart de ces motards ayant repris leur liberté, la question est de savoir si le Québec sera replongé dans cette atmosphère de violence qui avait aussi fait plusieurs victimes innocentes.

Notre Bureau d’enquête lance aujourd’hui aux Éditions du Journal l’ouvrage le plus complet sur cette sombre époque de la dangereuse bande de motards criminalisés.

Le livre noir des Hells Angels renferme plus de 400 photos inédites. On y voit l’intérieur des repaires de Trois-Rivières, Lenoxville et Longueuil. Des scènes choquantes de meurtres. Des clichés tirés des albums de voyage et des partys bien arrosés des motards. Des coffres-forts qui débordent d’argent.

Assassinats

Véritable incursion dans l’univers fermé des Hells au cours des 40 dernières années, le livre présente le fonctionnement hiérarchique et les règlements du club.

Il dresse le portrait de tueurs qui ont été des figures marquantes du club au Québec, dont le chef Maurice «Mom» Boucher, le membre fondateur Yves «Apache» Trudeau ainsi que René «Balloune» Charlebois, devenu célèbre après que Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland aient chanté à son mariage.

Il revient aussi sur certains des épisodes les plus douloureux de l’histoire récente du Québec, dont la mort du jeune Daniel Desrochers, 11 ans, victime innocente de la guerre des motards, et la tentative d’assassinat sur le journaliste Michel Auger, dans le stationnement du Journal de Montréal.

«C’est pour montrer la force de ces criminels, surtout pas pour leur rendre un quelconque hommage, que notre Bureau d’enquête et Les Éditions du Journal publient ce Livre noir des Hells Angels. Il est important que le public sache qui ils sont, ce qu’ils font et comment ils le font», écrit le rédacteur en chef du Journal, Dany Doucet, dans la préface du livre.

Le livre noir des Hells Angels est en librairie dès aujourd’hui.

Extrait du livre

«Le matin du 3 novembre 1999, Jean-Marc Émond débarque de son véhicule à Sainte-Foy, juste en face de l’entreprise qu’il gère pour son père : les Entreprises Loudrey. Il a encore ses clés en main lorsque les balles d’un pistolet Smith & Wesson .357 Magnum l’atteignent.

Brutalement assassiné par au moins trois balles à la tête, Émond n’a pourtant jamais fréquenté les milieux criminels. Son malheur, selon des enquêteurs de la police, aurait été d’habiter une résidence du chemin de la Cime, à Lac-Beauport, où les Hells Angels sont persuadés que demeure Alain Williamson, un membre des Rock Machine. »