La 21e manifestation contre la brutalité policière ce soir

La traditionnelle manifestation contre la brutalité policière se tiendra mercredi soir, dans les rues du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Les manifestants se sont donné rendez-vous à 17 h, à la Place Simon-Valois, située à l’intersection des rues Ontario Est et Valois.

«Parce que Place Valois rime de plus en plus avec nettoyage social et gentrification. Parce que le profilage social et la répression policière battent leur plein dans Hochelaga-Maisonneuve [...]», écrivent notamment les organisateurs de la marche sur Facebook.

Comme c’est le cas chaque année, la 21e manifestation contre la brutalité policière sera étroitement surveillée par les policiers.

Si les choses se déroulent comme l’année dernière, les rues d’Hochelaga-Maisonneuve devraient demeurer calmes et paisibles.

En effet, en 2016, aucun incident disgracieux n’avait été rapporté et aucun manifestant n’avait été arrêté. Cela faisait contraste avec les années antérieures, alors que plusieurs rassemblements s’étaient soldés par de la casse et des centaines d’arrestations.

Sur Facebook, une centaine de personnes avaient confirmé leur présence à la 21e manifestation annuelle organisée par le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP).