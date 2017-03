La Caisse investit dans l’identification des animaux et des textiles

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mercredi qu’elle devient le plus important actionnaire de Datamars, une entreprise suisse spécialisée dans l’identification des animaux et des textiles, en vertu d’un investissement qui n’a pas été chiffré.

Des membres de l’équipe de direction de Datamars ainsi que le fonds d’investissement britannique Columna Capital, impliqué dans Datamars depuis 2010, s’engagent financièrement aux côtés de la Caisse dans la poursuite des activités de l’entreprise, dont la technologie sert à identifier et à suivre le bétail, les animaux de compagnie et les textiles.

Pour le bas de laine des Québécois, il s’agit d’un investissement stratégique à l’heure où les questions de salubrité des aliments préoccupent les pays aux quatre coins du globe.

Datamars est aussi identifiée par l’équipe de direction de la Caisse comme une entreprise «qui offre des occasions importantes de croissance», a-t-on précisé par communiqué.

«La direction de Datamars a su développer l’entreprise pour en faire un chef de file mondial de l’identification des animaux. La traçabilité, dont l’identification est un élément central, est devenue indispensable pour le secteur agroalimentaire étant donné les préoccupations mondiales croissantes en matière de salubrité des aliment.», a indiqué Stéphane Etroy, co-chef des investissements directs, Placements privés à la Caisse.

«Je suis très heureux que la Caisse, un investisseur à long terme, se joigne à nous pour soutenir notre stratégie de croissance continue et durable. L’arrivée de la Caisse, aux côtés de Columna, nous positionne très favorablement pour l’avenir», a dit Klaus Ackerstaff, chef de la direction de Datamars.