La pourvoirie des Laurentides de La Doré a de nouveaux propriétaires

Un homme d'affaires de Saint-Félicien bien connu, Yves Pelchat, s'associe avec celui qui avait financé l'achat de Maxime De Varennes, il y a quelques années.

La pourvoirie des Laurentides est connue à travers le Québec depuis un reportage de J.E., en septembre dernier à TVA, montrant le propriétaire de l'époque, Maxime De Varennes, s'en prenant à l'équipe de tournage.

Il n'a jamais payé entièrement les ex-propriétaires de qui il avait acheté, la famille Thivierge.

«Ça faisait un an, même plus, que j'essayais de parler à la famille Thivierge», confie le nouvel acquéreur, qui suivait la saga avec intérêt. Il a communiqué avec la firme qui avait financé la transaction entre De Varennes et Réal Thivierge, VCG Investissements.

«Quand je suis arrivé chez mes avocats, ils m'ont déconseillé d'embarquer là-dedans. C'était un dossier nébuleux, disons...»

Yves Pelchat a racheté la créance de 317 000 dollars que De Varennes devait à une entreprise. Il a par la suite obtenu un jugement du tribunal qui disqualifie De Varennes comme propriétaire du domaine.

«Moi, je n'ai jamais vu De Varennes....et je ne veux pas le voir non plus.»

Pour réaliser son achat, le nouvel acheteur a accepté l'offre de financement de VCG Investissements que les Thivierge avaient refusée quelques mois auparavant: un prêt étalé sur quelques années.

«Je voulais embarquer, et la seule manière, c'était de prendre l'offre que les Thivierge ont repoussée.»

Yves Pelchat conçoit qu'il devra investir des centaines de milliers supplémentaires pour remettre la pourvoirie à niveau. En octobre dernier, Kubota avait saisi environ 300 000 dollars d'équipements.

«Des véhicules, je devrai en racheter d'autres...La pourvoirie est quasiment vide! Il y a beaucoup d'argent à remettre pour en faire un joyau à nouveau.»

Ensemencement des lacs, permis d'exploitation, le nouveau maître des lieux souhaite accueillir ses clients dès les prochains mois.

«J'aimerais profiter de l'expertise des Thivierge, dit le propriétaire, même si je doute qu'ils soient intéressés.»

Les Thivierge ont refusé de commenter la transaction. Ils n'ont touché que 200 000 des 900 000 dollars lors de la vente. Ils poursuivent le notaire qui avait rédigé le contrat, Samuel Blais. Les procédures en sont à leurs débuts. Maxime De Varennes, de son côté, ne semble pas solvable.