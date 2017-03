La Ville de Québec s’accorde une note quasi parfaite

Satisfaite du travail accompli depuis mardi soir par ses équipes de déneigement, la Ville de Québec s’accorde une note presque parfaite dans la foulée du passage de la plus grosse tempête de l’hiver.

«On ne voit pas comment on aurait pu faire mieux. Ce (mercredi) matin, à 8 h, l’ensemble du réseau avait été passé deux fois à la gratte», s’est félicité, au bout du fil, le vice-président du comité exécutif de la Ville, Jonatan Julien, évoquant une «forte bordée» de 35 centimètres.

«Honnêtement, à Québec, on a été chanceux de recevoir seulement entre 30 et 40 centimètres. Dans certains secteurs chez nos voisins d’en face à Lévis, ça a été beaucoup plus important. On peut circuler à Québec. Les gens ne sont pas prisonniers», a-t-il commenté en entrevue avec «Le Journal de Québec» sur l’heure du dîner mercredi.

Responsable des travaux publics, il dresse un bilan plus que positif des opérations qui sont toujours en cours et qui se poursuivront jusqu’au week-end. Le stationnement sera d’ailleurs interdit la nuit prochaine dans tous les arrondissements de la Ville.

«Moi, je pense que ça va bien. Depuis les ratés du 12-13 décembre, je demande toujours à Denis Ferland (le coordonnateur des travaux publics) si on aurait pu faire mieux ? La réponse est non. Toutes les équipes étaient là cette nuit. On est au maximum de notre capacité et ça va être la même chose dans les prochains jours pour le ramassage», a-t-il commenté.

Malgré les chutes de neige abondantes, la Ville n’a pas été inondée de plaintes de citoyens cette fois-ci. «Je pense que le travail a été bien fait et que les citoyens comprennent quand même que c’est une opération majeure, c’est notre plus grosse cette année. Ramasser 15 centimètres, ce n’est pas comme ramasser 40 centimètres.»

La Ville espère avoir complété l’opération de ramassage de la neige d’ici vendredi soir. «Ça va clignoter minimalement deux jours pour faire le ramassage. L’objectif, c’est d’avoir tout ramassé d’ici la fin de semaine», a insisté M. Julien.

Trottoirs mal déneigés

Seul bémol au bilan quasi parfait dressé par l'administration Labeaume: les trottoirs. «On a eu des enjeux avec les trottoirs», reconnaît-il. Même s’ils ont tous été déneigés, la neige est retournée rapidement par endroits sur les trottoirs en raison des forts vents qui ont causé de la poudrerie, s'est-il défendu.