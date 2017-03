L’appel d’un homme coupable de leurre informatique rejeté

La Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel de Bruno Lavoie-Santerre, un homme de Baie-Comeau trouvé coupable de leurre informatique sur deux personnes mineures l’an passé.

L’avocat de Bruno Lavoie Santerre considérait, entre autres, que le juge de la Cour du Québec n’avait pas pris en considération les troubles mentaux de son client pour émettre son jugement.

L’expert de la défense, le psychologue Fernand Marcoux, avait produit un rapport dans lequel il mentionnait que l’accusé ne saisissait pas l’ampleur et la portée de ses gestes. Toutefois, la Cour d’appel a rejeté la requête parce qu’elle ne constate pas d’erreur déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge.

En avril 2016, le juge Jean-Paul Decoste avait noté que Bruno Lavoie Santerre était inquiet de se voir accusé, comprenant ainsi les conséquences de ses gestes.

Maintenant débouté en cour d’appel, Bruno Lavoie Santerre devra purger une peine d’emprisonnement d’un an et 326 jours et se soumettre à une période de probation de 36 mois par la suite. Il sera enregistré au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.

Rappelons que Bruno Lavoie Santerre a été trouvé coupable en avril 2016 de cinq chefs d’accusation de leurres informatiques vis-à-vis de deux adolescentes de Baie-Comeau et Québec.

Les incidents se sont produits en 2013 et 2014.

Une équipe de cybersurveillance de la Sûreté du Québec avait finalement épinglé l’homme, qui s’était fait prendre en s’intéressant à un faux profil d’adolescente.