Les accumulations de la tempête du siècle ont été dépassées

La puissante tempête qui a laissé jusqu’à 60 cm de neige sur la Rive-Sud de Montréal la nuit dernière a battu la fameuse tempête du siècle de mars 1971.

«Sans aucun doute, celle de la nuit dernière est plus importante et il tombera encore un 5 cm de neige», soutient René Héroux d’Environnement Canada, rappelant que le 4 mars 1971, le sud du Québec avait reçu 50 cm de neige.

Pour sa part, la ville de Montréal est déjà ensevelie sous près de 40 cm de neige ce matin, faisant aussi de la tempête de la nuit dernière l’une des plus imposantes à souffler sur l’île.

Selon Météomédia, des rafales ont même dépassé les 100 km/h sur toute la région. Au plus fort du puissant blizzard, la visibilité était même réduite à seulement 200 m.

Les régions de la Rive Sud de Montréal, la Montérégie et l’Estrie qui ont été les plus durement touchées, selon Environnement Canada, notamment dans le triangle formé par les villes de Granby, Chambly et Saint-Hyacinthe.

À Sherbrooke, l’accumulation de neige se chiffre autour de 40 cm. La ville de Gatineau a pour sa part reçu environ 20 cm de neige et un peu moins à Trois-Rivières.

La dernière tempête à avoir secoué autant le sud du Québec remonte au 27 décembre 2012, toujours selon le Météomédia, mais les rafales étaient presque deux fois moins importantes.

Le vent et la neige ont sans surprise semé le chaos sur le réseau routier de la métropole, alors que de nombreux carambolages se sont produits la nuit dernière et certains automobilistes sont restés coincés toute la nuit dans leur voiture.