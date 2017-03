Les affaires parasitent la campagne présidentielle française

Inculpation de François Fillon, enquête sur un voyage ministériel d'Emmanuel Macron, soupçons d'emplois fictifs et d'imprécision fiscale pour Marine Le Pen... les affaires parasitent la campagne présidentielle en France et occultent le débat politique à moins de 40 jours du 1er tour.

Au lendemain de son inculpation, notamment pour «détournement de fonds publics», le candidat de la droite a dénoncé mercredi «une instrumentalisation des affaires» destinée selon lui à «l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle».

«Il y a une colère des électeurs de la droite et du centre qui ne veulent pas voir l'élection volée», a dit M. Fillon, qui a vu sa popularité sévèrement entamée par les révélations sur les emplois présumés fictifs visant son épouse Penelope et deux de leurs cinq enfants.

Selon de récents sondages, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, pourtant parti grand favori dans la campagne, serait éliminé à l'issue du premier tour le 23 avril, alors que la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, et le jeune centriste Emmanuel Macron creusent l'écart avec lui au fil des semaines.

Pourtant, Marine Le Pen voit elle aussi sa campagne rythmée par les révélations. Elle a été convoquée par la justice en vue d'une possible inculpation dans une affaire d'emplois présumés fictifs au Parlement européen. Mais à l'inverse de M. Fillon, elle a refusé d'honorer ce rendez-vous judiciaire, la semaine dernière, en faisant valoir son immunité parlementaire. Elle est notamment suspectée dans ce dossier d'avoir fait rétribuer son garde du corps et sa secrétaire personnelle via un contrat d'assistants parlementaires européens.

Également visée par une enquête sur le financement des campagnes électorales de son parti, la candidate se dit victime de «persécution» et dénonce elle aussi une instrumentalisation de la justice «pour interférer dans cette élection présidentielle». Selon elle, la justice serait bien plus clémente envers Emmanuel Macron.

Le nom de ce dernier est cependant évoqué dans un dossier judiciaire: lundi, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour favoritisme, soupçonnant des dysfonctionnements dans l'organisation d'un déplacement officiel organisé en janvier 2016 quand M. Macron était encore ministre de l'Économie de François Hollande.

«Ma probité n'est pas en cause», a-t-il assuré mercredi, jugeant qu'«en aucun cas ce qui se passe n'est comparable» à une inculpation.

À ce stade, ni le candidat du parti socialiste (PS) Benoît Hamon ni le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon ne tirent profit de ces développements judiciaires. Ils ne progressent pas dans les intentions de vote et leur refus de s'allier leur barre mathématiquement toute possibilité de passer la barre du premier tour.

Benoît Hamon, très critique contre le bilan de son propre parti, au pouvoir depuis cinq ans, peine de ce fait à rassembler son camp : plusieurs ténors socialistes renâclent à le soutenir, à l'image de l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui a décidé de ne pas lui apporter son parrainage.

D'autres personnalités socialistes ont elles déjà choisi de soutenir Emmanuel Macron et ses idées «progressistes», meilleure alternative à leurs yeux pour éviter un second tour entre la droite et l'extrême droite.

Les cinq candidats doivent s'affronter lundi lors d'un premier grand débat télévisé qui leur permettra d'aborder différentes thématiques comme la sécurité, l'immigration, les questions économiques (travail, protection sociale) et géopolitiques.

La confrontation des idées et des programmes a jusqu'à présent été occultée par les rebondissements et révélations concernant François Fillon - le dernier en date concernant le paiement des costumes de luxe par un mystérieux mécène.

La campagne se poursuit sur le terrain, mais le poids de l'affaire et son impact médiatique sont tels qu'ils perturbent l'équité des temps de parole entre les différents candidats.

Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA), chargé de contrôler cet équilibre sur les principaux médias français, a ainsi pointé début mars «une part des temps de parole et d'antenne de M. Fillon» «anormalement élevée», compte tenu «des circonstances particulières de la couverture médiatique de la campagne de ce candidat».