Montréal n’a rien à se reprocher, dit Coderre

Le maire de Montréal juge «inacceptable» que plus de 300 véhicules soient restés coincés pendant 13 heures dans le carambolage sur l’autoroute 13, mardi soir, mais assure que tout le travail des services de la Ville de Montréal a été réalisé adéquatement.

Il reconnaît que 317 appels ont été faits au service 9-1-1 au courant de la soirée concernant l’une ou l’autre des autoroutes sur le territoire de la ville, mais soutient que ces appels ont été transférés à la Sûreté du Québec (SQ) puisque les autoroutes sont sous juridiction provinciale.

«C’est légitime comme question, on pourra voir du côté de la SQ ce qui s’est passé. Mais quand il y a des [évènements sur des routes sous juridiction du] gouvernement du Québec, comme les autoroutes, ça se fait soit au niveau du ministère des Transports ou de la SQ. Ce n’est pas à Montréal à s’occuper de ce dossier. Nous, on est en appui», a précisé Denis Coderre.

Le maire ne sait pas à quel moment les premiers appels au 9-1-1 ont été passés.

À 23 h 50, les responsables de la sécurité civile de Montréal, qui comprend policiers et pompiers, se sont rencontrés et ont conclu que la situation était maîtrisée sur les routes sous leur juridiction.

Le ministère de Transports du Québec (MTQ) les informe à ce moment que l’autoroute 13 a été fermée. «Mais on ne parle strictement que de problème de déneigement, on ne dit pas qu’il y a du monde [dans un carambolage]», a précisé le maire en point de presse mercredi.

Ce n’est qu’à 3 h 30 que la SQ informe le Service d’incendie de la présence des 300 véhicules coincés sur l’autoroute 13 et demande s’ils peuvent porter assistance.

«Ce qui devient un peu troublant, c’est pourquoi on n’a pas pu savoir avant ce qui s’est passé. Il y a quelqu’un qui dormait au gaz. C’est sûr que c’était exceptionnel comme tempête, mais ça n’a pas d’allure rester coincé pendant 13 h.»

Le maire croit que la SQ et le ministre des Transports devront faire la lumière sur le dossier.

L’opposition officielle à Montréal estime que la Ville aurait dû agir plus rapidement. «Oui, c’était sur une route de juridiction provinciale, mais c’est sur notre territoire et il y avait plein de signaux, dont Google Map qui mentionnait qu’il y avait un carambolage, a affirmé Sylvain Ouellet, élu de Projet Montréal. Avec 317 appels au 9-1-1, il me semble que ça allume une cloche.»