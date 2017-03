«On vous sent agressé, M. Lessard»

Le ministre des Transports Laurent Lessard a fait face à un véritable barrage de questions à son arrivée à l’Assemblée nationale, mercredi matin, alors que 300 automobilistes ont passé la nuit sur l’autoroute 13 à Montréal, incapables de rentrer à la maison après le passage du blizzard.

«Même si vous le criez, ça ne changera pas la situation. J’entends très bien. Je suis à un pied de vous autres», répond le ministre libéral en mêlée de presse à un journaliste.

«Je ne suis jamais satisfait du service qu’on donne. En général, ils ont fait bien les choses dans certaines régions et j’ai des questions à poser au ministère. Je m’adresse à la population. On est préoccupé. Je veux être sûr que tout le monde est en sécurité et tous les moyens seront pris.

Après la réunion du caucus libéral, le ministre et son collègue Martin Coiteux ont mentionné que des réponses seront données après le bilan. «S'il y a des correctifs à faire, on va les amener», explique M. Lessard.

D'ailleurs, des questions ont été soulevées sur le fait qu'un appel de la Sûreté du Québec a été fait à 1h40 et que le ministère des Transports a donné une réponse, près de trois heures plus tard, à 4h.

Les ministres veulent s'assurer que les routes soient sécurisées. «Si vous n'avez pas besoin de vous déplacer, il est préférable de rester chez soi», dit le ministre de la Sécurité publique.

En point de presse à l'Assemblée nationale, le premier ministre Philippe Couillard a paru irrité par la situation de l’autoroute 13.

«Je me mets dans la place du monde et si j’avais été là j’aurais aimé savoir si quelqu’un pense à moi», dit-il.

Selon M. Couillard, «la réaction doit être proportionnelle à l’événement». «Ça me fait penser à la tempête du siècle de 1971», ajoute M. Philippe Couillard.

La prochaine tempête de ce genre n’est peut-être pas pour demain, mais le premier ministre promet de tirer des leçons pour que la réponse soit plus rapide.