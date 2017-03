Plusieurs vols annulés et d’autres retardés à Montréal-Trudeau

La tempête qui s’abat sur le Québec n’affecte pas seulement le circuit routier puisque plusieurs vols ont été annulés à l’aéroport international Montréal-Trudeau et d’autres sont retardés.

Un seul avion s’est posé sur la piste de l’aéroport depuis le début de la matinée et c’est un vol en provenance de Vancouver. Près de 50 vols qui devaient atterrir ont été annulés et autant retardés. Certains retards peuvent aller jusqu’à 12 h.Pour ce qui est des départs, quatre avions ont décollé tandis que près de 20 vols ont été annulés et 20 autres retardés. Les gens sont à l’aéroport pour récupérer des amis ou des membres de leurs familles devront prendre leur mal en patience.

Mardi, plus de 150 vols ont été annulés. Parmi les destinations touchées se trouvent notamment New York, Boston, Philadelphie, Newark et Washington. Certains vols faisant la liaison avec Toronto ont aussi été annulés.

Les voyageurs qui doivent prendre l’avion sont invités à consulter l’état de leur vol sur le site d’Aéroports de Montréal ou encore auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport.