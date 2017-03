Quoi faire dans un carambolage?

Au lendemain du carambolage monstre survenu hier après-midi sur l’autoroute 10 près de Magog, en Estrie, TVA Nouvelles a constaté à quel point c’est presque un miracle si personne n’a été sérieusement blessé.

Notre journaliste s’est en effet rendu au centre de remorquage à Orford pour y observer la tôle froissée: sur la cinquantaine de véhicules impliqués, près d’une quarantaine sont une quasi-perte totale.

Et si c’était vous qui vous étiez retrouvé au milieu de cet îlot de voitures, au beau milieu de la voie rapide, avec la visibilité réduite par la chute de neige abondante, comment auriez-vous réagi?

Les consignes de sécurité de la Sûreté du Québec à ce sujet sont claires: il faut demeurer dans son véhicule le plus longtemps possible.

Or, sur les images de vidéo amateur tournées hier alors que se succédaient les tamponnades, on voit certains automobilistes réagir instinctivement en évacuant leur véhicule.

Des témoins avaient raconté hier à TVA Nouvelles qu’ils avaient été incapables de freiner à cause de la glace.

Ils ont dit qu’ils avaient à peine eu le temps de sortir de leur véhicule pour se mettre à l’abri que d’autres voitures entraient en collision.

Quelques témoignages

«Moi, je suis rentrée dans une grosse van (camion-remorque), j’ai eu beaucoup peur, mais je ne me suis pas fait mal.»

«Je suis resté dans mon véhicule le temps que ça tamponne un coup ou deux et, quand j’ai pu, je suis tout de suite sorti et je suis allé me réfugier sur la côte.»

«Avant le quatrième impact, j’ai décidé de sortir parce que je me disais que c’est pas sécuritaire avec toutes les autos qui arrivent. Je me suis éloigné de l’auto, je m’en suis allé dans le fossé, au milieu, mais à bonne distance pour ne pas être frappé.»

Dans le cas du carambolage d’hier à Magog, il y avait une butte sur le côté qui a permis aux gens de s'éloigner et de se placer en sécurité.

Toutefois, dans une autre situation, si vous devez absolument quitter votre véhicule, il est déconseillé de rester dans l’accotement à côté de l’amas de véhicules, en bordure d’autoroute, car des impacts subséquents peuvent survenir et projeter des débris d’automobile qui pourraient vous blesser.