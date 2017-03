Sabrina Cournoyer raconte l’enfer du carambolage sur l’autoroute 10

La chroniqueuse culturelle de l'émission de TVA «Salut Bonjour week-end», Sabrina Cournoyer, a raconté, mercredi, l'horreur qu'elle a vécue lorsqu'elle a pris part, bien malgré elle, au terrible carambolage survenu sur l'autoroute 10 la veille en raison de la tempête de neige.

«Je suis vraiment contente de vous parler ce matin, a-t-elle dit d'emblée en s’entretenant avec les animateurs Gino Chouinard et Georges Pothier. Ça va bien. Je dirais que j'ai fait un peu d'insomnie cette nuit. Mais plus de peur que de mal.»

Sabrina Cournoyer devait faire le trajet entre le mont Mégantic et le mont Owl's Head, mardi.

Une amie et elle se suivaient dans deux voitures sur l'autoroute 10.

«Quand on est parties du mont Mégantic vers 13h30, les routes étaient très praticables, a-t-elle expliqué. La visibilité était bonne. C'est quand on est arrivées sur la 10 après ça. Je suivais mon amie et tout d'un coup la visibilité était assez réduite. On roulait dans la voie de droite qui était praticable, mais un peu glacée, et il y avait encore des gens qui se risquaient à dépasser. Soudainement, j'ai vu mon amie à l'avant freiner et le VUS qui dépassait à gauche aussi. On a vu sur le côté droit de la route une personne qui faisait des signes d'arrêter.»

«C'est vraiment d'un coup qu'on a vu le mur de voitures se dresser devant nous, a-t-elle poursuivi. De façon miraculeuse, j'ai réussi à arrêter à deux pouces de la voiture en avant de moi.»

Sortie rapidement

Sabrina Cournoyer et son amie se sont rapidement réfugiées dans le fossé pour se protéger et malheureusement assister à la triste scène qui se déroulait devant leurs yeux.

«On est parties à courir en entendant les voitures qui continuaient à se rentrer dedans. C'était de la carrosserie par-dessus carrosserie.»

Des remorqueuses ont finalement réussi à bloquer l'autoroute pour mettre fin à ce triste derby de démolition.

«Au bout de 10 minutes, on a pu aller dans nos voitures chercher nos téléphones et contacter nos proches», a ajouté Sabrina Cournoyer.