Sept-Îles relance son projet de nouvel aréna

La Ville de Sept-Îles a relancé son projet de construction d’un nouvel aréna qui avait été mis sur la glace il y a 10 ans.

Un plan fonctionnel et technique sera réalisé au cours des prochains mois pour mettre en branle ce projet de deux glaces qui pourrait coûter jusqu’à 28 millions $.

«Il s’agit d’un complexe qui comprendrait un aréna principal pour remplacer l’aréna Conrad-Parent. On parle d’environ 2000 places et d’une glace de service pour répondre aux besoins des organismes», a indiqué à TVA Nouvelles l’adjoint au directeur général de la Ville de Sept-Îles, Denis Clements.

Il y a dix ans, un projet de complexe sportif de deux glaces avait été évalué, puis mis de côté en raison de la facture qui s’élevait à 35 millions $. La Ville souhaite réduire la valeur du projet d’au moins 7 millions $.

«On pense qu’avec 27 à 28 millions $, on pourrait arriver avec un projet. Tant mieux si on peut aller en bas de ça», a fait valoir Denis Clements.

«On est dû pour un nouvel aréna», a soutenu Serge Roy, professeur au programme Sport-Étude de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles et qui fréquente l’aréna Conrad-Parent depuis l’âge de quatre ans. «À Sept-Îles, des ligues d’adultes sont obligées de jouer jusqu’à 22 h 30 les soirs de semaine. Les heures de glace pour le hockey mineur, c’est limité.»

Le conseil municipal Sept-Îles sera appelé à se prononcer sur ce projet à la fin de 2017. S’il décide d’aller de l’avant, la Ville se mettra en quête de financement.

Sept-Îles souhaite obtenir la participation financière des gouvernements provincial et fédéral, comme c’est le cas pour le projet de glaces et piscines de Rimouski annoncé plus tôt cette semaine.

Dans le meilleur des cas, la construction du nouvel aréna pourrait débuter en 2019.