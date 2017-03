Ski de fond à travers la ville

Avec un tapis d’environ 60 centimètres de neige qui est tombé sur la grande région métropolitaine, certains Montréalais ont dû faire preuve d’imagination pour se déplacer à travers la ville mercredi.

Muriel Porret et sa fille Maélie Bugnet ont opté pour le ski de fond comme moyen de transport en ce lendemain de tempête. «C’est rare qu’on ait autant de neige dans les rues et sur les trottoirs à Montréal, alors pourquoi ne pas en profiter? Et en plus, c’est plus rapide que la marche», s’est réjouie Mme Porret.

Profitant de la journée de congé d’école «forcée» de Maélie, le duo mère-fille se dirigeait vers la bibliothèque Marc-Favreau en glissant sur les trottoirs des petites rues du quartier, joignant l’utile à l’agréable.

«Mon copain aussi a enfilé ses skis de fond ce matin pour aller travailler», a ajouté Mme Porret.

L’idée n’est pas saugrenue, puisque la plupart des trottoirs de la ville étaient encore enneigés, pour ne pas dire obstrués, mercredi en milieu d’après-midi. «On court moins de risques de se blesser en skiant comme ça l’une derrière l’autre, que d’essayer de marcher sur des trottoirs à ce point enneigés», a soutenu Mme Porret.

D’autres personnes ont été aperçues à Montréal se déplaçant en raquettes et même en planche à neige, lorsque le degré d’inclinaison des rues le permettait.

La tempête qui a soufflé sur la province détient le nouveau titre de «Tempête du siècle», dépassant les chiffres de l’originale qui date du 4 mars 1971, alors que le sud du Québec avait reçu 50 centimètres de neige.

La dernière fois que la province avait été autant paralysée par une bordée de neige remonte au 27 décembre 2012.