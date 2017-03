Toutes les ambulances disponibles sur la route

Routes enneigées, pelletage pour sortir les civières, nombreux accidents et chutes: les ambulanciers de la grande région de Montréal travaillent «d’arrache-pied» en cette journée «exceptionnelle» causée par la tempête des dernières heures.

«Plus la journée avance, plus on va être occupés », avoue Stéphane Smith, chef aux opérations à Urgences-Santé, qui couvre les territoires de Montréal et Laval.

«Les paramédics ont travaillé d’arrache-pied toute la nuit et ce matin, ajoute-t-il. Avec la circulation qui augmentera aujourd’hui, le nombre d’accidents va aussi augmenter.»

Depuis le début de la tempête hier après-midi, le nombre d’appels pour les services ambulanciers est en hausse, confirment les services d’urgences contactés par le «Journal de Montréal».

Montérégie

Au service ambulancier CETAM, qui couvre la moitié de la Montérégie (de Longueuil à Rigaud), 25 transports avec blessés ont été effectués mardi.

«Il y a eu beaucoup de sorties de route et d’accidents, dit Julien Sauriol, relationniste. Ça semble aller un peu mieux ce matin, mais on ne peut pas savoir encore.»

Pour compenser, la CETAM a ajouté cinq véhicules de plus sur la route. À Urgences-Santé, on assure que toutes les ambulances disponibles sont actuellement sur la route.

«C’est une journée exceptionnelle, avoue M. Smith. On est au maximum de ce qu’on peut mettre sur la route.»

Heureusement, les ambulanciers n’ont pas rapporté d’incidents malheureux liés à la tempête jusqu’ici.

Pelletage obligatoire

Parmi les principales difficultés, les ambulanciers ont du mal à circuler dans certains quartiers enneigés comme le Plateau-Mont-Royal, où les rues sont très étroites. Souvent, ils doivent pelleter et épandre du sel jusqu’à la porte du domicile du malade pour pouvoir sortir la civière en sécurité.

Évidemment, toutes ces opérations rallongent les délais d’interventions.

«En temps normal, on manque déjà de véhicules, alors c’est évident que les temps de réponse sont augmentés aujourd’hui», confirme Benoit Cowell, président du syndicat de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier, qui couvre plusieurs villes dans la région métropolitaine.

«Mais, on ne reçoit pas de bêtise des gens, ils sont compréhensifs.»

À Montréal, des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ont reporté certains rendez-vous médicaux à domicile non-urgents. Les patients sont priorisés, et on assure que tous les gens qui ont des besoins particuliers seront traités.