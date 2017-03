Trois Québécois arrêtés pour le vol de 1 M$ en homards

Quatre personnes, dont trois Québécois, ont été arrêtées en lien avec le vol d’une cargaison de homards valant environ 1 million $, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mardi.

Le 1er juillet dernier, un tracteur routier avait été dérobé dans la cour de l’entreprise Eco-Technologies à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Le camion avait ensuite été utilisé pour voler une remorque réfrigérée remplie d’une cargaison de homards à la pêcherie LeBreton and Sons située à Grande-Anse, toujours au Nouveau-Brunswick.

Le Néo-Brunswickois Ghislain Lablanc, 40 ans, et les Québécois Keven Facchino-Lemay, 21 ans; Dyno Facchino, 52 ans, et Claude Robert, 42 ans, ont été formellement accusés de vol de plus de 5000 $ et de vol d’un camion de plus de 5000 $.

La GRC croit que ce vol pourrait avoir été commandité par un groupe criminel visant des cargaisons de homards au Nouveau-Brunswick et au Québec.

L’enquête de la police fédérale se poursuit.