STM: 200 bus enlisés, 100 chauffeurs absents du travail

Ce n’est pas seulement les automobilistes qui ont eu de la difficulté à se déplacer au cours des dernières heures. Selon la Société de transport de Montréal (STM), 200 autobus étaient enlisés mercredi matin.

«C’est un matin difficile pour nous aussi. On a sept remorqueuses pour aller les chercher, mais nous ne répondons pas à la demande», explique Amélie Régis, porte-parole de la STM.

Dans certains cas, ce sont même de bons Samaritains qui sont venus en aide aux chauffeurs pour reprendre la route.

«On a une centaine des chauffeurs qui ne sont pas présentés au bureau ce matin ce qui explique les retards sur le réseau. On parle d’au moins 30 minutes de retard», poursuit-elle.

Sur Twitter, la Société de transport a annoncé que les impacts de la tempête se feront sentir sur le réseau «tout au long de la journée».

De bons pneus d’hiver?

Mme Régis explique que les autobus de la STM ne sont pas soumis à la «réglementation des pneus d’hiver», mais depuis la mi-novembre, «nous munissons nos véhicules de pneus spéciaux, des pneus à traction pour l’adhérence à la neige», affirme la porte-parole de la STM.

Ce n’est pas en raison des pneus que les véhicules s’enlisent, mais bien à cause de la «situation exceptionnelle», stipule-t-elle.

«Ce sont des pneus qui ont fait leurs preuves, mais on a une situation hors de l’ordinaire et même l’épandage ne fait pas effet», poursuit Mme Régis.

Plus de 200 autobus manquants

«On a eu plus de 100 autobus enlisés dans la neige [entre hier soir et ce matin] et une centaine de chauffeurs n'ont pu se rendre au travail ce matin (mercredi), à cause des conditions», a confirmé Amélie Régis, porte-parole de la STM, rappelant que sept remorqueuses travaillent à pied d'œuvre.

1 bus sur 7 affecté

Sur les 1400 autobus du réseau, plus de 200 véhicules manquent à l'appel sans compter ceux qui vont tenter de circuler mercredi matin et qui resteront pris dans la neige.

«On demande aux gens de privilégier le réseau souterrain, le métro, car il y aura beaucoup de retard à prévoir», a ajouté Amélie Régis.

Conditions #météo : nos équipes travaillent fort à maintenir le service, mais des retards importants sont à prévoir sur l'ens. du réseau bus — STM (@stminfo) 15 mars 2017

Le maire Denis Coderre a recommandé aux Montréalais de limiter leurs déplacements.«Restez à la maison», a dit Coderre

«Compte tenu de la situation. Si vous n'avez pas besoin de sortir ce matin, préférable de rester à la maison», a-t-il tweeté mercredi matin, rappelant que le chargement de la neige débutera en soirée.