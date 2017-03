Un orignal dévale les pentes avec des planchistes!

Une femme qui faisait de la planche à neige avec son amie au centre de ski de Breckenridge, au Colorado, a eu droit à la visite d’un compagnon inattendu pour dévaler les pentes, vendredi dernier.

Un orignal s’est mis à les suivre en galopant à toute vitesse derrière elles, rapporte la chaîne américaine WGN.

Cheri Luther a été en mesure de filmer la scène inusitée. Elle a ensuite publié la vidéo sur son compte Instagram, où elle a été visionnée à plus de 45 000 reprises.

«Je me suis retournée pour m’assurer qu’elle [son amie] était toujours derrière moi, mais j’ai plutôt vu un orignal qui descendait la montagne, a-t-elle écrit sur le réseau social. Vu sa course, j’ai eu peur de m’arrêter alors que j’étais attachée à ma planche. J’ai pensé que ce serait mieux de continuer à avancer et m’éloigner de sa trajectoire. C’était fou à voir et c’était clairement quelque chose que nous n’oublierons pas!»

La femme a indiqué qu’elle était heureuse de comprendre que l’animal ne les pourchassait pas, mais qu’il descendait plutôt la montagne.