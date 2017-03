Après la neige, l’opération chargement

Maintenant que le circuit routier de la métropole est praticable, la Ville de Montréal travaille à ramasser la neige laissée par la dernière tempête et l’opération pourrait prendre un certain temps.

Ce sont 40 centimètres de neige qui sont tombés sur Montréal au cours de cette tempête et le tout doit être retiré des rues et des trottoirs.

L’opération chargement était en branle au début de la nuit et jusqu’à maintenant, 5% du territoire montréalais a été déneigé. Saint-Léonard, avec 12 %, et Outremont, avec 11%, sont les arrondissements les plus avancés en ce moment.

Le plus difficile pour les automobilistes ça sera de trouver un stationnement, ceux-ci sont d’ailleurs appelés à être vigilants en vérifiant les affiches de déneigement avant de garer leur véhicule.