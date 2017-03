Comptes Yahoo piratés: un Canadien arrêté

La police de Toronto a procédé à l’arrestation d’un pirate informatique canadien impliqué dans le piratage de 500 millions de comptes Yahoo.

Recherché par les autorités américaines, Karim Baratov, 22 ans, a été arrêté, mardi matin, à son domicile d’Ancaster, près de Toronto. Selon un communiqué de la police de Toronto, son arrestation s’est déroulée sans heurt.

Le grand jury dans le district nord de la Californie a inculpé quatre accusés, dont Baratov et deux agents du Service fédéral de sécurité russe (FSB), pour piratage informatique, espionnage économique et autres infractions pénales dans le cadre d'un complot, à partir de janvier 2014, pour accéder au réseau de Yahoo et au contenu des comptes courriels.

Baratov est citoyen canadien, né au Kazakhstan. Selon le «Globe and Mail», il se décrit comme un jeune entrepreneur du milieu informatique devenu millionnaire dès la fin de l’adolescence «en utilisant quelques compétences informatiques appris en ligne» alors qu’il complétait ses études après avoir été suspendu de son école secondaire, en 2013.